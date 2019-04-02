Более 200 человек в 2018 году привлекли к уголовной ответственности за продажу наркотиков

В 2018 году в Псковской области зарегистрировали на 40 % больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. К уголовной ответственности привлекли 208 человек. Об этом рассказал на минувшей сессии Псковского областного Собрания депутатов начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин.

В самом конце года в суд с обвинительным заключением направили три уголовных дела в отношении лиц, занимавшихся бесконтактным сбытом наркотиков и психотропных веществ через интернет-магазин и канал мессенджера «Телеграм». На пятерых участников преступного сообщества пришлось 69 эпизодов.