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Происшествия

Более 200 человек в 2018 году привлекли к уголовной ответственности за продажу наркотиков

2 апреля 2019 года, 10:55

В 2018 году в Псковской области зарегистрировали на 40 % больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. К уголовной ответственности привлекли 208 человек. Об этом рассказал на минувшей сессии Псковского областного Собрания депутатов начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин.

В самом конце года в суд с обвинительным заключением направили три уголовных дела в отношении лиц, занимавшихся бесконтактным сбытом наркотиков и психотропных веществ через интернет-магазин и канал мессенджера «Телеграм». На пятерых участников преступного сообщества пришлось 69 эпизодов.

КСТАТИ

За год в нашей области, по материалам возбужденных уголовных дел, изъято 132 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также 8,8 кг наркосодержащих растений.

В 2018 году наши полицейские вместе с коллегами из Северной столицы пресекли деятельность еще одной преступной группировки, которая готовила, а потом сбывала амфетамин в Санкт-Петербурге. Из незаконного оборота изъяли больше 10 кг амфетамина.

В 2018 году УМВД во взаимодействии с Государственным управлением по связи и массовым коммуникациям области организовало проведение Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Специалисты провели 300 рейдов по местам массового досуга молодежи области, проверили 22 общежития образовательных учреждений области. Возбуждено 23 уголовных дела, изъято более 226 граммов наркотических средств и психотропных веществ, выявлено 58 административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. 

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