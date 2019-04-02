Мухаммад Шехов из Великих Лук одержал четыре победы из четырех на турнире в Екатеринбурге

Великолукский боксер Мухаммад Шехов продолжил победную поступь в турнирах серии RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге. На этот раз Шехов провел поединок с Андреем Исаевым из Белоруссии. Бой носил не только международный характер, но и стал противостоянием молодости и опыта.

Шехов, в активе которого всего три боя, опасаясь опыта Андрея Исаева, не стал форсировать события. Поединок начался в очень спокойной манере, боксеры много двигались по рингу, практически не вкладываясь в удары. К третьему раунду Шехов начал наращивать темп боя, Исаев перестал успевать за соперником — на каждую атаку белорусского боксера приходилось три от россиянина.

В пятом раунде Шехов хорошо попал прямым ударов в голову, но Исаев выдержал и получил гематому. Россиянин пытался развить успех, но Исаев сдерживал атаки соперника. Концовка боя полностью осталась за Шеховым — у него проходили практически все удары, но Исаев изредка огрызался короткими сериями.

Несмотря на тотальное преимущество, Шехов смог забрать победу только решением судей.

Между тем, в Вильнюсе состоялся Международный турнир по боксу, в котором приняла участие сборная России. В составе команды в турнире принимал участие спортсмен Центра спортивной подготовки Александр Кальницкий. Он уступил в четвертьфинале белорусу Вадзину Курбачову. По итогам турнира россияне привезли 4 золотых и 1 серебряную медали.