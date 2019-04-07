В Пскове разыскивается водитель, который сбил ребёнка и уехал с места ДТП

Свидетелей наезда автомобиля на мальчика разыскивают среди псковичей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

ЧП произошло 31 марта около 11 часов на улице Советской у дома №100. Здесь неизвестный водитель сбил 8-летнего мальчика, который вышел из-за припаркованной машины на проезжую часть. Водитель с места аварии скрылся, а ребенок с переломами попал в больницу.

Если вам что-либо известно об этом происшествии, полицейские просят обратиться по телефонам: 29-25-83, 29-25-82 или 02.