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Происшествия

В Пскове разыскивается водитель, который сбил ребёнка и уехал с места ДТП

7 апреля 2019 года, 11:30

Свидетелей наезда автомобиля на мальчика разыскивают среди псковичей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

ЧП произошло 31 марта около 11 часов на улице Советской у дома №100. Здесь неизвестный водитель сбил 8-летнего мальчика, который вышел из-за припаркованной машины на проезжую часть. Водитель с места аварии скрылся, а ребенок с переломами попал в больницу.

Если вам что-либо известно об этом происшествии, полицейские просят обратиться по телефонам: 29-25-83, 29-25-82 или 02.   

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