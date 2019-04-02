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Спорт

Призовой фонд очередного киберфестиваля в Пскове составит 100 тысяч рублей

2 апреля 2019 года, 09:24

В Пскове 13 апреля состоится киберфестиваль «Кубок Простории». Одновременно пройдут: чемпионаты Псковской области по компьютерному спорту в дисциплинах Clash Royale, Dota 2, CS:GO, победители которых будут представлять наш регион на чемпионате России.

Псковский Киберфестиваль проводится для активных людей.
Фото Федерации компьютерного спорта Псковской области.
Также состоится чемпионат Пскова по компьютерному спорту в дисциплинах FIFA 19 и Hearthstone. Кроме соревнований, зрителей и участников ждут интерактивные площадки: полеты на квадрокоптерах, современная робототехника, очки виртуальной реальности VR, аэрохоккей и танцевальная практика на симуляторе «Just dance». Впервые в Пскове пройдут соревнования по популярной разновидности уличного спорта «панна-футбол»: игре с мячом один на один в круглой металлической «клетке».

Также зрителей ждут розыгрыши призов, соревнования по настольным играм, косплей-шоу. Не забудут организаторы — Федерация компьютерного спорта Псковской области — о детях. Их ждут леготека, виртуальный дельтаплан, выставка стендовых моделей. Фестиваль проходит в третий раз. Призовой фонд — более 100 тысяч рублей. Регистрация открыта, приглашаются желающие как из Пскова, так и со всех уголков страны. 

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