Псковская область заключила контракт на 5 млн евро по программе приграничного сотрудничества

Грантовый контракт на сумму более 5,05 млн евро подписала Псковская область. Средства выделяются на выполнение инфраструктурного проекта «Улучшение доступности удаленных областей в Юго-восточной Эстонии и Псковской области для традиционного предпринимательства и устойчивого развития» / «ДОСТУП МСП» Программы приграничного сотрудничества «Россия — Эстония».

Общий бюджет проекта - 5,05 млн евро. Чуть больше 4 млн евро из них - грантовые средства Программы. Остальное софинансирование - за счет участвующих партнеров, сообщили корреспонденту "Псковской правды" в комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

Согласно контракту, будет реконструировано более 20 километров дорог по обе стороны границы, создано 3 велосипедных и пешеходных маршрута, 3 парковки в волости Сетомаа (Эстония), оборудованы два новых сельскохозяйственных рынка в Печорах (Россия) и Вярске (Эстония), проведен целых комплекс обучающих и ярмарочных мероприятий для предпринимателей и фермеров приграничья.

Предполагается, что по итогам реализации проекта более 30 субъектов малого предпринимательства и местных фермеров с российской и эстонской стороны смогут пользоваться улучшенной дорожной инфраструктурой, а также получить возможность реализации своей продукции на новых рыночных пространствах, созданных в районных центрах в рамках проекта.

Ведущим партнером проекта является Волостное управление Сетомаа. За реконструкцию дорог на эстонской стороне в рамках проекта отвечает департамент шоссейных дорог Эстонии. Со стороны Псковской области - региональный комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике. Реконструкцию региональной дороги «Гверздонь-Крупп-Кулье» (I пусковой комплекс) выполняет комитет по транспорту и дорожному хозяйству области. За организацию рыночного пространства и проведение ярмарочных мероприятий в Печорах отвечает администрация Печорского района.