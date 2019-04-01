Целый букет нарушений: в Пскове инспекторы задержали пьяного водителя «Опеля»

Инспекторы ГИБДД в Пскове на дели скрыться водителю с многочисленными нарушениями. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В воскресенье, 31 марта, около 02.30 в областном центре у дома №39 по улице Труда дорожные полицейские попытались остановить водителя «Опеля Астры». Однако тот проигнорировал требования полицейских и продолжил движение в сторону улицы Звездной. Преследование закончилось задержанием водителя на улице Металлистов.

За рулем авто оказался 36-летний пьяный мужчина. От прохождения медосвидетельствования он отказался. Позже выяснилось, что против задержанного возбуждены многочисленные дела об административных правонарушениях.