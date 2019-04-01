Скрыться не удалось: угонщика велосипеда задержали ночью в Пскове на улице Юбилейной

Ночного «велогонщика» задержали бдительные псковские стражи порядка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В понедельник, 1 апреля, около часа ночи во дворе дома №83 по улице Юбилейной полицейские обратили внимание на подозрительного парня, который ехал на велосипеде. Заметив патрульную машину, молодой человек начал увеличивать скоростью и попытался скрыться. Позже он бросил велосипед и стал убегать от полицейских. Догнали беглеца у дома №81 по улице Юбилейной и задержали. Выяснилось, что этот 28-летний парень вместе с другом похитили велосипед.

Проверка показала, что «велогонщик» ранее уже был судим.