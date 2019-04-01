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Культура

Спектакль Псковского драмтеатра «Река Потудань» номинирован на «Золотую маску»

1 апреля 2019 года, 14:48

Спектакль Псковского драмтеатра «Река Потудань» покажут на престижной театральной премии «Золотая маска» в Москве. Спектакль претендует на соискание премии в шести номинациях. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Спектакль вошел в номинацию премии «Лучший спектакль малой формы в драме». Режиссер Сергей Чехов номинирован за постановку «Реки Потудани» как лучший режиссер в драматическом театре. Анастасия Юдина номинирована за сценографию спектакля как лучший художник.

Илона Гончар будет соревноваться в номинации «Лучшая женская роль». Юрий Новохижин и Виктор Яковлев номинированы как исполнители лучшей мужской роли второго плана.

Напомним, «Река Потудань» - экспериментальный спектакль по одноименной повести Андрея Платонова. Постановка молодого московского режиссера Сергея Чехова оказалась необычной как по исполнению, так и для восприятия. Актеры на протяжении полутора часов не произносят ни единого слова – текст записан в тон-студии и транслируется в зал. На сцене лишь пластические этюды на фоне электронной музыки и игры света.

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