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Происшествия

Житель Дно лишился кровати и угодил в больницу из-за отравления угарным газом

1 апреля 2019 года, 14:43

Из-за неосторожного обращения с огнём 31 марта в Дно на улице Энергетиков произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Сообщение о возгорании поступило спасателям около 02.30. Через пять минут четверо огнеборцев прибыли на место и приступили к тушению пожара. В результате происшествия в двухкомнатной квартире сгорела кровать и обгорела стена. На пожаре также пострадал 78-летний хозяин квартиры. С отравлением угарным газом его отправили в районную больницу. Эксперты считают, что вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В связи с этим жителям Псковской области напоминают, как предотвратить несчастные случаи, вызванные неосторожным обращением с открытым огнём:

- не оставляйте открытый огонь – горящие свечи, отопительные очаги, костер, гриль без присмотра;

- если вы используете свечи, то устанавливайте их на несгораемом основании;

- держите горящую свечу, керосиновую лампу вдали от легковоспламеняющихся материалов;

- никогда не оставляйте непотушенной сигарету, тушите ее только в пепельнице и ни в коем случае не бросайте спички и окурки на пол;

- не курите в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении;

- никогда не выбрасывайте пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты;

- установите дома пожарный извещатель и регулярно проверяйте его работу, нажимая на кнопку для тестирования.

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