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Общество

Семья Яцко из Пскова стала самой спортивной на областном фестивале ГТО

1 апреля 2019 года, 12:49

Самую спортивную семью определили на областном фестивале ГТО, который впервые прошел в Пушкинских Горах. Участниками соревнований стали 8 семей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Командам необходимо было выполнить несколько испытаний, среди которых наклон вперед с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине за одну минуту, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, бег на длинные дистанции и подтягивания.

Самой возрастной участницей фестиваля стала 66-летняя Тимофеева Ольга Витальевна из Порхова.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
По итогам соревнований в личном первенстве первое место среди девочек заняла Виктория Яцко (Псков), среди мальчиков – Драгунов Тимофей (Псков). Среди мам золотую награду получила Ольга Яцко (Псков), среди пап – Владимир Рыцев (Печоры). Лучшей бабушкой стала Валентина Яцко (Псков), а единственный участвующий в соревнованиях дедушка из Печор Николай Рыцев показал лучший результат среди всех взрослых участников Фестиваля.

Победителем соревнований стала команда Яцко из Пскова. Именно эта семья будет представлять регион на Всероссийском Фестивале семейных команд, который пройдет в Сочи с 1 по 4 мая. Второе место — у семьи Рыцевых (Печоры), бронзовым призером соревнований стала команда Драгуновых (Псков).

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