Семья Яцко из Пскова стала самой спортивной на областном фестивале ГТО

Самую спортивную семью определили на областном фестивале ГТО, который впервые прошел в Пушкинских Горах. Участниками соревнований стали 8 семей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Командам необходимо было выполнить несколько испытаний, среди которых наклон вперед с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине за одну минуту, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, бег на длинные дистанции и подтягивания.