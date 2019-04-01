Семья Яцко из Пскова стала самой спортивной на областном фестивале ГТО

Самую спортивную семью определили на областном фестивале ГТО, который впервые прошел в Пушкинских Горах. Участниками соревнований стали 8 семей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Командам необходимо было выполнить несколько испытаний, среди которых наклон вперед с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине за одну минуту, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, бег на длинные дистанции и подтягивания.
По итогам соревнований в личном первенстве первое место среди девочек заняла Виктория Яцко (Псков), среди мальчиков – Драгунов Тимофей (Псков). Среди мам золотую награду получила Ольга Яцко (Псков), среди пап – Владимир Рыцев (Печоры). Лучшей бабушкой стала Валентина Яцко (Псков), а единственный участвующий в соревнованиях дедушка из Печор Николай Рыцев показал лучший результат среди всех взрослых участников Фестиваля.
Самой возрастной участницей фестиваля стала 66-летняя Тимофеева Ольга Витальевна из Порхова.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
Победителем соревнований стала команда Яцко из Пскова. Именно эта семья будет представлять регион на Всероссийском Фестивале семейных команд, который пройдет в Сочи с 1 по 4 мая. Второе место — у семьи Рыцевых (Печоры), бронзовым призером соревнований стала команда Драгуновых (Псков).