Моторки на водоемах Псковской области запрещены до середины июня

До 15 июня на водоемах Псковской области вводится запрет на использование моторных судов - моторных лодок, гидроциклов и т.д. Таковы правила рыболовства, установленные для Западного рыбохозяйственного бассейна. Сделано это, чтобы обезопасить нерест рыб.

Кроме того с 25 по 15 июня в Псковском, Теплом и Чудском озерах запрещено ловить судака и леща - с 25 апреля по 15 июня, и щуки - с 1 апреля по 15 мая.

На прочих водных объектах запрет на лов щуки установлен с 1 апреля по 10 мая, а судака - с 5 мая по 15 июня. Раков запрещено ловить до 15 июля. и раков (от распаления льда до 15 июля).