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Общество

Моторки на водоемах Псковской области запрещены до середины июня

1 апреля 2019 года, 12:44

До 15 июня на водоемах Псковской области вводится запрет на использование моторных судов - моторных лодок, гидроциклов и т.д. Таковы правила рыболовства, установленные для Западного рыбохозяйственного бассейна. Сделано это, чтобы обезопасить нерест рыб.

Кроме того с 25 по 15 июня в Псковском, Теплом и Чудском озерах запрещено ловить судака и леща - с 25 апреля по 15 июня, и щуки - с 1 апреля по 15 мая.

На прочих водных объектах запрет на лов щуки установлен с 1 апреля по 10 мая, а судака - с 5 мая по 15 июня. Раков запрещено ловить до 15 июля.  и раков (от распаления льда до 15 июля).

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