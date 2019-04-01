В апреле и мае в Псковской области будет запрещено ловить щуку и судака

С 10 апреля по 15 июня вводится запрет на использование моторных судов на водоемах Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На Псковском, Тёплом и Чудском озёрах с 25 апреля по 15 июня будет запрещён вылов судака и леща, а с 1 апреля по 15 мая – щуки. На других водных объектах вылов щуки будет запрещён с 1 апреля по 10 мая, судака с 5 мая по 15 июня и раков от распаления льда до 15 июля.

По фактам нарушений Правил рыболовства можно обращаться в отдел госконтроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области по телефонам (8112) 56-05-31, 56-02-98, 56-05-47 либо на телефон «горячей линии» рыбоохраны 8-921-931-32-16.