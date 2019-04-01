Олег Добрынин покидает должность руководителя Управления информационной политики

Олег Добрынин покидает должность начальника Управления информационной политики администрации Псковской области. Эту информацию корреспонденту «Псковской правды» подтвердил он сам. 1 апреля - последний рабочий день Добрынина. Также известно, что он покидает администрацию региона и не будет больше работать в системе органов исполнительной власти Псковской области.

Олег Добрынин отказался назвать свое новое место работы. Кто сменит его на должности руководителя Управления, на данный момент также неизвестно.

Отметим, что Олег Владимирович Добрынин - один из наиболее опытных чиновников, отвечающих в Псковской области за информационную политику. В разное время он трудился на должностях первого заместителя, начальника Управления по информационной политике, регионального Управления по связи и массовым коммуникациям. Работал в ГТРК «Псков».