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Происшествия

Несколько миномётных мин обезвредили в Псковской области на этих выходных

1 апреля 2019 года, 11:09

В субботу, 30 марта, в садоводческом товариществе «Приозерное» Новосокольнического района спасатели обезвредили 120-миллиметровую миномётную мину. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Спустя сутки в великолукской деревне Кислово группа разминирования обезвредила артиллерийский снаряд калибра 76 мм, а в Невеле – 82-миллиметровую минометную мину. В это же день в псковской деревне Подборовье спасатели обезвредили 76-миллиметровый артиллерийский снаряд.

В связи с этим, жителям Псковской области напоминают при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный:

- немедленно сообщить информацию об обнаружении подозрительного предмета по телефону «01», «02» или «101», «102», «112» (с мобильного телефона). При этом необходимо сообщить время, место, обстоятельства обнаружения взрывоопасного предмета, его внешние признаки, наличие и количество людей на месте обнаружения;

- при производстве земляных работ – прекратить всякую деятельность;

- не предпринимать никаких самостоятельных действий;

- ни в коем случае не трогать, не перемещать, не закрывать чем-либо этот предмет; не пользоваться вблизи него электро-радиоаппаратурой; не оказывать на предмет температурного, звукового, механического и электромагнитного воздействия – все эти действия могут привести к взрыву;

- по возможности до прибытия полиции принять меры по недопущению к месту обнаружения подозрительного предмета других лиц и не приближаться к нему самому в радиусе до 50-100 метров.

Кроме того, категорически запрещается:

- закапывать в землю или бросать в водоём;

- предпринимать попытки к разборке или распиливанию;

- бросать в костёр или разводить огонь вблизи подобного предмета.

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