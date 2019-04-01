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Общество

Стало известно, кому и насколько в России повысили социальную пенсию с 1 апреля

1 апреля 2019 года, 10:44

С 1 апреля в Псковской области у более чем 17 тысяч человек увеличатся социальные пенсии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

В результате апрельской индексации социальные пенсии в среднем увеличатся на 163 рублей и составят 8308 рублей.

Пенсия для инвалидов Великой Отечественной войны в среднем увеличится на 280 рублей и составит 34067 рублей.

Пенсия для участников Великой Отечественной войны в среднем увеличится на 255 рублей и составит 35050 рублей.

Пенсии инвалидов с детства в среднем вырастут на 190 рублей и составят 9685 рублей.

Пенсии детей–инвалидов вырастут на 248 рублей и теперь составят 12681 рублей.

Отметим, что размер прибавки может быть как ниже, так и выше указанных сумм. Всё зависит от конкретного размера пенсии. 

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