Поиски матери двоих детей благополучно завершились в Псковской области (ФОТО)

Завершились поиски матери двоих детей Марины Чупарновой, пропавшей 27 марта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Завершились поиски матери двоих детей Марины Чупарновой, пропавшей 27 марта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Позже выяснилось, что всё это время женщина и ее дети находились в Санкт-Петербурге. Сейчас она находится по месту жительства в Псковском районе. Полицейские благодарят всех, кто помог в поисках Марины Чупарновой.