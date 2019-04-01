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Происшествия

Поиски матери двоих детей благополучно завершились в Псковской области (ФОТО)

1 апреля 2019 года, 10:29

Завершились поиски матери двоих детей Марины Чупарновой, пропавшей 27 марта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Все это время женщина была в Северной столице.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области.
Эта 39-летняя жительница псковской деревни Тешково вместе с пятилетней дочерью и четырехлетним сыном в конце марта потеряли связь с родственниками и те обратились за помощью в полицию.

Позже выяснилось, что всё это время женщина и ее дети находились в Санкт-Петербурге. Сейчас она находится по месту жительства в Псковском районе. Полицейские благодарят всех, кто помог в поисках Марины Чупарновой.

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