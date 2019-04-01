Поиски матери двоих детей благополучно завершились в Псковской области (ФОТО)

Эта 39-летняя жительница псковской деревни Тешково вместе с пятилетней дочерью и четырехлетним сыном в конце марта потеряли связь с родственниками и те обратились за помощью в полицию.

Позже выяснилось, что всё это время женщина и ее дети находились в Санкт-Петербурге. Сейчас она находится по месту жительства в Псковском районе. Полицейские благодарят всех, кто помог в поисках Марины Чупарновой.