Приметы пропавшего в Пскове Александра Иванова, напомнили полицейские (ФОТО)

Полицейские разыскивают 44-летнего псковича Иванова Александра Геннадьевича, который пропал в сентябре прошлого года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

На вид мужчине около 45 лет, рост 175-177 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые с сединой, короткие, лицо овальной формы, брови прямые, глаза светлые, нос прямой.

Был одет в черную шапку, камуфлированную куртку и брюки зеленого тона, зимние темные кроссовки. С собой у пропавшего была черная сумка.

Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Иванова, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.