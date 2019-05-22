Приметы пропавшего в Пскове Александра Иванова, напомнили полицейские (ФОТО)

Полицейские разыскивают 44-летнего псковича Иванова Александра Геннадьевича, который пропал в сентябре прошлого года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Полицейские разыскивают 44-летнего псковича Иванова Александра Геннадьевича, который пропал в сентябре прошлого года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Был одет в черную шапку, камуфлированную куртку и брюки зеленого тона, зимние темные кроссовки. С собой у пропавшего была черная сумка.
Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Иванова, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.