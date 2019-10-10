Приметы попавшего под Псковом верующего паломника напомнили полицейские

Полицейские разыскивают 65-летнего Владимира Клавдиевича Григорьева, который бесследно пропал в феврале 2017 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Мужчина является уроженцем города Петрозаводска, соблюдает церковные каноны, посещает монастыри, а также памятные места, почитаемые верующими.

На вид пропавшему 67 лет, рост около 170 сантиметров, полного телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие чёрные, глаза карие, нос прямой, губы тонкие. Был одет в светлую водолазку, пиджак и брюки цвета «мокрый асфальт», чёрные ботинки на шнурках. Носит очки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Григорьева, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.