Создатель завода «Титан-Полимер» призвал псковичей не верить псевдоэкологам (ВИДЕО)

Хочу обратиться ко всем псковичам! Комплекс, который сегодня предложен для создания в особо-экономической зоне «Моглино» - это градообразующий комплекс. Это комплекс, который будет первым по налогам в вашем регионе, который даст для молодежи новые рабочие места и отток молодежи прекратится на определенное количество…

Не верьте, пожалуйста, всем высказываниям, которые сегодня делаются с высоких трибун, либо псевдоэкологами. Потому что никто еще не давал возможности высказаться нам [«Группе компаний Титан»] по экологичности этого проекта…



