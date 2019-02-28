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Общество

Создатель завода «Титан-Полимер» призвал псковичей не верить псевдоэкологам (ВИДЕО)

28 февраля 2019 года, 17:55

Председатель совета директоров АО «Группа компаний Титан» Михаил Сутягинский записал видеобращение к жителям Псковской области, у которых возникли вопросы о безопасности производства будущего завода «Титан-Полимер».

Хочу обратиться ко всем псковичам! Комплекс, который сегодня предложен для создания в особо-экономической зоне «Моглино» - это градообразующий комплекс. Это комплекс, который будет первым по налогам в вашем регионе, который даст для молодежи новые рабочие места и отток молодежи прекратится на определенное количество…

Не верьте, пожалуйста, всем высказываниям, которые сегодня делаются с высоких трибун, либо псевдоэкологами. Потому что никто еще не давал возможности высказаться нам [«Группе компаний Титан»] по экологичности этого проекта…


Михаил Сутягинский, председатель совета директоров АО «Группа компаний Титан»

Полную версию видеобращения смотрите на официальном канале «Псковской правды» на Ютуб.

Напомним, в разговоре с обозревателем «Псковской правды» Михаил Сутягинский, заявил, что на псковском заводе будут собраны самые лучшие технологии, и причин для беспокойства нет. 

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