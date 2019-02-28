Создатель завода «Титан-Полимер» призвал псковичей не верить псевдоэкологам (ВИДЕО)

Председатель совета директоров АО «Группа компаний Титан» Михаил Сутягинский записал видеобращение к жителям Псковской области, у которых возникли вопросы о безопасности производства будущего завода «Титан-Полимер».
Председатель совета директоров АО «Группа компаний Титан» Михаил Сутягинский записал видеобращение к жителям Псковской области, у которых возникли вопросы о безопасности производства будущего завода «Титан-Полимер».
Хочу обратиться ко всем псковичам! Комплекс, который сегодня предложен для создания в особо-экономической зоне «Моглино» - это градообразующий комплекс. Это комплекс, который будет первым по налогам в вашем регионе, который даст для молодежи новые рабочие места и отток молодежи прекратится на определенное количество…
Не верьте, пожалуйста, всем высказываниям, которые сегодня делаются с высоких трибун, либо псевдоэкологами. Потому что никто еще не давал возможности высказаться нам [«Группе компаний Титан»] по экологичности этого проекта…
Полную версию видеобращения смотрите на официальном канале «Псковской правды» на Ютуб.
Напомним, в разговоре с обозревателем «Псковской правды» Михаил Сутягинский, заявил, что на псковском заводе будут собраны самые лучшие технологии, и причин для беспокойства нет.