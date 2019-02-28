Спасатели Псковской области рассказали, какую погоду ждать в марте

В течение ближайшего месяца в Псковской области ожидается повышенный температурный фон относительно климатической нормы. Среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-4 гр. С выше климатической нормы. Месячная сумма осадков ожидается 70-110% от нормы, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного МЧС.

В течение месяца преобладающие дневные температуры ожидаются в пределах +2…+7 гр. С, в отдельные дни воздух может прогреться до +8…+13 гр. С. Ночные температуры прогнозируются -2…+3 гр. С, в отдельные ночи возможно понижение температуры до -5…-8 гр. С. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В марте прогнозируется начало разрушения ледяного покрова на водоемах. Опасные и неблагоприятные гидрологические явления не прогнозируются.