На строительство современного выставочного зала в Изборске потратят 50 млн рублей

В Изборском музее-заповеднике в рамках сотрудничества Псковской области и ПАО «Транснефть» будет построен современный выставочный зал. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Планируется, что комплекс будет открыт в конце этого — начале следующего года. Первые 30 млн рублей на начало работ поступят в ближайшее время, в общей сложности на строительство объекта планируется направить 50 млн рублей.

По проекту выставочный комплекс будет состоять из блоков одноэтажных помещений, которые гармонично впишутся в историческую застройку Изборска. Внутреннее экспозиционное пространство можно будет легко трансформировать в зависимости от масштаба и направления выставки.

В прошлом году при поддержке «Транснефти» были завершены проектно-изыскательные работы, и проект получил положительное заключение госэкспертизы.

Договор на строительство подписан 28 февраля по итогам рабочей встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с вице-президентом нефтепроводной компании Михаилом Маргеловым.