Михаил Ведерников вошёл во вторую группу национального рейтинга губернаторов

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» расставил глав регионов по ранжиру по итогам первых двух месяцев 2019 года. Лидером стал мэр Москвы Сергей Собянин, вторая строчка у губернатора Тюменской области Александра Мора, третья – у главы Тульской области Алексея Дюмина. Всего в рейтинге 60 позиций.

«Псковская область — один из немногих российских регионов (и недавний форум в Сочи, где это было озвучено, это подтвердил), который принял закон о рибейтах - компенсации затрат, понесённых кинематографистами во время съёмок фильмов на данной территории», - прокомментирова рейтинг, журналист, председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич. «Таким образом, создано великолепное предложение - тратить деньги именно в Псковской области. А отсюда - не только популяризация места, но и налоги, которые остаются в регионе».

«Ещё одна симпатичная инициатива, в которой, возможно, и я приму участие как ментор, - региональный конкурс «Лидер года». То, о чем говорили в кулуарах, о необходимости развития общероссийского конкурса лидеров, осуществлено в Псковской области. Победители будут проходить стажировки в органах власти, войдут в кадровый резерв области», - добавил Александр Малькевич.

Журналист также добавил, что прекрасным дополнением к достижениям псковского губернатора стал и презентованный на форуме в Сочи проект железнодорожного маршрута «Ласточки».