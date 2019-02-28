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Политика

Михаил Ведерников вошёл во вторую группу национального рейтинга губернаторов

28 февраля 2019 года, 14:17

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» расставил глав регионов по ранжиру по итогам первых двух месяцев 2019 года. Лидером стал мэр Москвы Сергей Собянин, вторая строчка у губернатора Тюменской области Александра Мора, третья – у главы Тульской области Алексея Дюмина. Всего в рейтинге 60 позиций.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял 46-е место, войдя во вторую группу глав регионов.

Фото пресс-службы администрации Псковской области.
«Псковская область — один из немногих российских регионов (и недавний форум в Сочи, где это было озвучено, это подтвердил), который принял закон о рибейтах - компенсации затрат, понесённых кинематографистами во время съёмок фильмов на данной территории», - прокомментирова рейтинг, журналист, председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич. «Таким образом, создано великолепное предложение - тратить деньги именно в Псковской области. А отсюда - не только популяризация места, но и налоги, которые остаются в регионе».

«Ещё одна симпатичная инициатива, в которой, возможно, и я приму участие как ментор, - региональный конкурс «Лидер года». То, о чем говорили в кулуарах, о необходимости развития общероссийского конкурса лидеров, осуществлено в Псковской области. Победители будут проходить стажировки в органах власти, войдут в кадровый резерв области», - добавил Александр Малькевич.

Журналист также добавил, что прекрасным дополнением к достижениям псковского губернатора стал и презентованный на форуме в Сочи проект железнодорожного маршрута «Ласточки».

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