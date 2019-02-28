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Общество

Александр Братчиков: Сначала будем делать аварийный ремонт дорог, затем гарантийный

28 февраля 2019 года, 13:58

Сегодня, 28 февраля, глава администрации Пскова Александр Братчиков вместе с активистами движения «Убитые дороги» выехал в рейд, чтобы оценить состояние дорог, ремонтировавшихся в прошлом году и на месте встретиться с подрядчиками.

На следующей неделе начнется аварийный ремонт.

- Подрядчик заделает швы, уберет крошку, - сказал Александр Братчиков. – В середине апреля начнут гарантийный ремонт. Пока не вышел донник, начинать его смысла нет.

Плохое состояние дорог, которые ремонтировали в конце прошлого года, Александр Братчиков объяснил поздним ремонтом.

- Федеральные деньги нам поступили в сентябре, два месяца мы разыгрывали конкурсы. Конечно, неправильно класть асфальт в ноябре, - сказал Александр Братчиков. – В этом году конкурсы разыграем в течение ближайшего месяца. И все работы выполним в сезон. Дороги – наша ответственность, и я ее с себя не снимаю.

Напомним, 22 февраля губернатор Михаил Ведерников провел совещание, где дал неудовлетворительную оценку работы псковских властей в части ремонта дорог и уборки города. 

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