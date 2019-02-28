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Общество

Стать участниками акции «Мы - наследники Победы» предлагают жителям Псковской области

28 февраля 2019 года, 13:02

Жителей Псковской области приглашают поучаствовать во общероссийской патриотической акции «Мы – наследники Победы» и поделиться историями своих родственников, сражавшихся за Родину, а также материалами из домашних фотоархивов.

Собранные в течение акции материалы будут увековечены в галерее «Дороги памяти», станут ее непосредственным содержанием и подлинным национальным достоянием, прославляющим подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне в парке «Патриот» будет построен Главный военный Храм Вооруженных сил Российской Федерации. Частью храмового комплекса станет «Дорога памяти». Сделав 1418 шагов, каждый из нас может увидеть фотографии и краткий рассказ о подвиге своего деда или прадеда — участника Великой Отечественной войны.

Акция проводится по инициативе министра Обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, поддержана президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

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