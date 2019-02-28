Сергей Колесников: Полную информацию о должнике и его имуществе мы получаем в первую неделю

Самая распространенная и эффективная мера взыскания с должников - арест и списание денежных средств, сообщил в пресс-центре «Псковской правды» главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников.

- Большинство мер применяется в электронном виде, - рассказал он. – В 2018 году более 360 раз выносилось постановление об аресте и списании со счетов должников. Практически в первую неделю мы получаем полную информацию о должнике и его имуществе, какие у него есть счета, сколько на этих счетах денежных средств, имеются ли у него доходы, имущество. Потом в электронном виде применяем меры, используя возможности электронных технологий или электронного межведомственного взаимодействия.

Главный судебный пристав Псковской области также сообщил, что в 2018 году с должников в регионе было списано около 2,5 миллиардов рублей.