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Общество

Сергей Колесников: Полную информацию о должнике и его имуществе мы получаем в первую неделю

28 февраля 2019 года, 11:45

Самая распространенная и эффективная мера взыскания с должников - арест и списание денежных средств, сообщил в пресс-центре «Псковской правды» главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников.

- Большинство мер применяется в электронном виде, - рассказал он. – В 2018 году более 360 раз выносилось постановление об аресте и списании со счетов должников. Практически в первую неделю мы получаем полную информацию о должнике и его имуществе, какие у него есть счета, сколько на этих счетах денежных средств, имеются ли у него доходы, имущество. Потом в электронном виде применяем меры, используя возможности электронных технологий или электронного межведомственного взаимодействия.

Главный судебный пристав Псковской области также сообщил, что в 2018 году с должников в регионе было списано около 2,5 миллиардов рублей.

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