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Культура

Стали известны места, где в Пскове пройдут масленичные мероприятия

28 февраля 2019 года, 11:41

Опубликован календарь масленичных мероприятий, которые запланированы в областном центре в ближайшее время. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

В воскресенье, 3 марта, в 15.00 в псковском областном колледже искусств (ул. Воеводы Шуйского, 2) пройдет Областной фольклорный фестиваль «Масленичный разгуляй». Подробную программу читайте здесь.

В четверг, 7 марта, в 18.00 в областном Центре народного творчества (ул. Некрасова, 10) состоится Молодежная масленичная вечерка.

В воскресенье, 10 марта, в 13.00 на Октябрьской площади и в Детском парке состоится народное гуляние «Широкая Масленица». В 16.00 начнется традиционное сжигание чучела Масленицы.

С 26 февраля в псковском Доме ремесле (ул. Некрасова, 8) работает выставка «Масленичный сувенир».

Отметим, что 9 марта в Изборском музее-заповеднике также пройдут праздничные гуляния, где разыграют мешок муки и устроят шумные хороводы.

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