С жителей Псковской области в 2018 году взыскали почти 2,5 миллиарда рублей

В 2018 году судебные приставы взыскали с должников около 2,5 миллиардов рублей, сообщил в пресс-центре «Псковской правды» главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников. Это на 38% больше, чем в прошлом году.

- Это обосновано тем, что мы значительно увеличили количество мер, которые принимаем к должникам, - пояснил судебный пристав.

В доход консолидированного бюджета ведомство судебных приставов перечислило 815 млн рублей. В доход местного и регионального бюджетов поступило 622 млн. рублей. Эти суммы также выросли по сравнению с прошлым годом.

В 2018 году у псковских приставов в исполнительном производстве находилось около 400 тысяч исполнительных производств. Половина из них – это акты судебных органов, другая половина акты иных органов.

Главный судебный пристав также сообщил, что самая распространенная и эффективная мера взыскания с должников - арест и списание денежных средств.