Супруги из Пскова, устроившие наркопритон в своей квартире, отправились за решётку

Двоих псковичей, превративших свое жилье в наркопритон, привлекли к уголовной ответственности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд установил, что с 25 августа 2017 года по 4 сентября 2018 года супруги систематически предоставляли свою квартиру, расположенную в доме №43 по Рижскому проспекту, незнакомцам для употребления наркотиков.

Мужчина получил наказание в виде 2 лет и 1 месяца лишения свободы, а женщина проведет за решеткой 2 года.

Отбывать назначенный срок осужденным предстоит в исправительной колонии общего режима.