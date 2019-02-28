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Общество

Супруги из Пскова, устроившие наркопритон в своей квартире, отправились за решётку

28 февраля 2019 года, 11:11

Двоих псковичей, превративших свое жилье в наркопритон, привлекли к уголовной ответственности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд установил, что с 25 августа 2017 года по 4 сентября 2018 года супруги систематически предоставляли свою квартиру, расположенную в доме №43 по Рижскому проспекту, незнакомцам для употребления наркотиков.

Мужчина получил наказание в виде 2 лет и 1 месяца лишения свободы, а женщина проведет за решеткой 2 года.

Отбывать назначенный срок осужденным предстоит в исправительной колонии общего режима.

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