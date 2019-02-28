Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Владельцы оружия в Печорах 4 марта смогут задать вопросы сотрудникам Росгвардии

28 февраля 2019 года, 10:36

С 4 марта в Печорах (улица Советская, дом 1) сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии примут граждан и юридические лица по вопросам оборота гражданского оружия и частной охранной деятельности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

График приема:

По вопросам оборота гладкоствольного оружия и оружия самообороны: вторник, четверг с 09:00 до 12:30; с 14:00 до 18:00;

По вопросам, частной охранной и детективной деятельности: понедельник, среда с 09:00 до 12:30; с 14:00 до 18:00;

По проведению государственной дактилоскопической регистрации: пятница с 09:00 до 12:30;

Дополнительные день приёма по вопросам оборота гладкоствольного оружия и оружия самообороны: 3-я субботы месяца с 09:00 до 12:30.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Создатель завода «Титан-Полимер» призвал псковичей не верить псевдоэкологам (ВИДЕО)
Новые абоненты Tele2 теперь могут переносить остатки услуг
Спасатели Псковской области рассказали, какую погоду ждать в марте
На строительство современного выставочного зала в Изборске потратят 50 млн рублей
Михаил Ведерников вошёл во вторую группу национального рейтинга губернаторов
Александр Братчиков: Сначала будем делать аварийный ремонт дорог, затем гарантийный
Стать участниками акции «Мы - наследники Победы» предлагают жителям Псковской области
Сергей Колесников: Полную информацию о должнике и его имуществе мы получаем в первую неделю
Стали известны места, где в Пскове пройдут масленичные мероприятия

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
28 февраля 11:56

Еда и участие

Волонтеры проекта «Пища для жизни» начали развозить обеды тем, кто сам не может прийти в пункт выдачи

Общество / Образование
27 февраля 15:37

Выбери свой вуз

Сделай ответственный выбор, от которого будет зависеть твоё будущее

Общество
25 февраля 17:16

Садитесь, «два»

Михаил Ведерников оценил недоработки городских властей по содержанию дорог и уборке города