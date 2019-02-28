Владельцы оружия в Печорах 4 марта смогут задать вопросы сотрудникам Росгвардии

С 4 марта в Печорах (улица Советская, дом 1) сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии примут граждан и юридические лица по вопросам оборота гражданского оружия и частной охранной деятельности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

График приема:

По вопросам оборота гладкоствольного оружия и оружия самообороны: вторник, четверг с 09:00 до 12:30; с 14:00 до 18:00;

По вопросам, частной охранной и детективной деятельности: понедельник, среда с 09:00 до 12:30; с 14:00 до 18:00;

По проведению государственной дактилоскопической регистрации: пятница с 09:00 до 12:30;

Дополнительные день приёма по вопросам оборота гладкоствольного оружия и оружия самообороны: 3-я субботы месяца с 09:00 до 12:30.