Дюжина молодоженов из Псковской области решила побороться за звание «Пара года»

26 февраля в Псковской области начался приём заявок на свадебный конкурс «Пара года». «Псковская правда» предложила жителям региона поделиться своими праздничными фотографиями грандиозного события и получить возможность выиграть один из трёх ценных и незабываемых призов.

Прошли двое суток с момента начала фотоконкурса. За это короткое время его участниками уже успели стать 12 счастливых семей. Прием заявок в самом разгаре. Присоединяйтесь, кому есть что показать!

Для того, чтобы попасть с число участников, необходимо отправить на электронную почту pravda@pravdapskov.ru ваше свадебное фото. В описании к нему укажите имена молодожёнов и дату бракосочетания. На фотографии обязательно должны присутствовать жених и невеста. Дата свадьбы не имеет значения, главное, чтобы молодожены проживали на территории Псковской области и в настоящее время состояли в браке.

В течение суток фотоснимки будут загружены в конкурсный альбом на сайте «Псковской правды». Голосовать можно сразу же, как фото попадет на сайт.

В четверг, 21 марта, в 12.00 по московскому времени мы остановим голосование и озвучим тройку финалистов, набравших максимальное количество голосов. Эти участники и разделят между собой щедрые призы от партнеров конкурса «Пара года».

В условиях конкурса мы также предложили участникам сопроводить фотоснимок небольшим рассказом. Некоторые из конкурсантов последовали нашему совету.