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Общество

Дюжина молодоженов из Псковской области решила побороться за звание «Пара года»

28 февраля 2019 года, 10:22

26 февраля в Псковской области начался приём заявок на свадебный конкурс «Пара года». «Псковская правда» предложила жителям региона поделиться своими праздничными фотографиями грандиозного события и получить возможность выиграть один из трёх ценных и незабываемых призов.

Прошли двое суток с момента начала фотоконкурса. За это короткое время его участниками уже успели стать 12 счастливых семей. Прием заявок в самом разгаре. Присоединяйтесь, кому есть что показать!

Для того, чтобы попасть с число участников, необходимо отправить на электронную почту pravda@pravdapskov.ru ваше свадебное фото. В описании к нему укажите имена молодожёнов и дату бракосочетания. На фотографии обязательно должны присутствовать жених и невеста. Дата свадьбы не имеет значения, главное, чтобы молодожены проживали на территории Псковской области и в настоящее время состояли в браке.

В течение суток фотоснимки будут загружены в конкурсный альбом на сайте «Псковской правды». Голосовать можно сразу же, как фото попадет на сайт.

В четверг, 21 марта, в 12.00 по московскому времени мы остановим голосование и озвучим тройку финалистов, набравших максимальное количество голосов. Эти участники и разделят между собой щедрые призы от партнеров конкурса «Пара года».

В условиях конкурса мы также предложили участникам сопроводить фотоснимок небольшим рассказом. Некоторые из конкурсантов последовали нашему совету.

Владимир и Юлия Николаевы, создавшие семью в 1989 году.
Фото из личного архива участников.
Семья Николаевых, например, сообщила, что в этом году им исполняется 30 лет: «11 ноября 1989 года мы, Николаев Владимир Сергеевич и Макасеева Юлия Михайловна создали свою крепкую и самую дружную семью Николаевых! Вырастили самого лучшего сына - Виталия, которому уже 27 лет. В 2018 году мы стали бабушкой и дедушкой! У нас родилась любимая внученька - Виолетточка!


Желаем всем молодым парам любви, уважения друг к другу, взаимопонимания и терпения! Семья - это не только конфеты и букеты, а еще очень тяжелый труд!».

Награждение победителей состоится 23 марта на главном свадебном событии года «Свадьба EXPO`2019», которую уже пятый год подряд проводит «Псковское агентство информации» и журнал «Свадебный переполох» при поддержке СМИ Медиахолдинга Псковской области.

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