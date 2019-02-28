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Политика

Михаил Ведерников обсудил с Сергеем Чемезовым проект по обновлению автопарка скорой помощи

28 февраля 2019 года, 09:39

В среду, 27 февраля, в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и генерального директора государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Стороны обсудили реализацию совместных проектов, а также возможные направления для продолжения сотрудничества, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников проинформировал, что перинатальный центр, построенный в Пскове при участии «Ростеха», приступил к работе и поблагодарил Сергея Чемезова за надежное системное партнерство в реализации этого проекта. Губернатор также обратил внимание, что регион полностью расплатился по займу в размере 590 млн рублей, который был получен от госкорпорации «Ростех» на окончание строительства медицинского учреждения.

В числе прочих вопросов стороны рассмотрели проект по обновлению автопарка автомобилей скорой медицинской помощи, который планируется реализовать на территории региона совместно с АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу». «Ростех» совместно с агентством в декабре прошлого года объявили о создании совместного предприятия «РТ-Скораяпомощь», деятельность которого будет направлена на модернизацию и обновление автопарка скорой помощи в субъектах РФ. Сейчас в рамках подписанного на Российском инвестиционном форуме в Сочи соглашения ведутся расчеты по аутсорсингу на кареты «Скорой».

Отдельно был рассмотрен вопрос о ходе реализации проекта по архитектурной подсветке зданий, расположенных на центральных улицах Пскова. Также речь шла о возможностях сотрудничества региона и госкорпорации по внедрению энергоэффективных технологий в сфере ЖКХ: в части модернизации объектов теплового, водопроводного хозяйства региона, систем уличного освещения, внедрения мероприятий по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов.

В завершение встречи Михаил Ведерников пригласил Сергея Чемезова в регион на празднование 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове в конце июня этого года.

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