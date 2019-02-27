Сергей Грахов: Несоответствия в квитанциях ООО «Экопром» будут устранены

В конце февраля жители Псковской области получили первые квитанции по оплате новой коммунальной услуги — обращение с ТКО. Региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Экопром» выставил в общей сложности порядка 300 тыс счетов на оплату этой услуги. Некоторые собственники жилых помещений обнаружили в новых квитанциях различные искажения данных: по количеству зарегистрированных в помещениях человек, включению в счета переехавших в другое место людей, несовпадения фамилий и другие. В связи с чем они стали обращаться за разъяснениями к регоператору. По данным на 27 февраля в целом по области обращения приняты от 2 тыс человек, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Сергей Грахов пояснил, что в настоящий момент регоператор формирует уникальную базу данных абонентов Псковской области, которой ранее не располагала ни одна организация. С отсутствием корректных и исчерпывающих данных и связаны неточности, которые отражены в первых квитанциях.

«Процесс формирования базы данных — сложный, и без неточностей, к сожалению, не обойтись», — сказал руководитель комитета и принес гражданам извинения за доставленные неудобства. Он также заверил жителей Псковской области в том, что до конца марта все расхождения будут устранены.

«Людям не стоит беспокоиться. В самое ближайшее время база данных будет выверена, выставленные счета будут откорректированы и произведен перерасчет платы за услуги. Кроме того, в течение недели будут устранены возникшие проблемы с приемом платежей в различных банках», — подчеркнул он.

Для упрощения этой процедуры на первом этапе жителям достаточно предоставить квитанции за предыдущие месяцы, подтверждающие количество проживающих в помещении человек. Впоследствии окончательная корректировка данных будет происходить согласно установленному перечню документов.

Жители Пскова могут обращаться в офис ОАО «Псковские Коммунальные Системы» (ПКС), по адресу: ул. Советская, д. 31 (тел.: 8 (8112) 29-12-50, факс: 8 (8112) 72-12-50), либо в по адресу: ул. Я. Фабрициуса, д. 6 (тел.: 8 (8112) 29-15-00).

В Великих Луках прием граждан осуществляет Расчетно-кассовый центр по адресу: ул. Зверева, д. 25/26, в районных центрах работают постоянно действующие представительства «Псковских коммунальных систем». А там, где их нет, будет организован объезд территорий по утвержденному плану-графику, о чем жители каждого муниципалитета будут оповещены дополнительно.