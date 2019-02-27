Две псковские семьи с тройнями получили сертификаты на покупку жилья

Две псковские семьи, в которых в конце 2018 года родились тройни, получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения. По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сертификаты родителям тройняшек торжественно вручил 27 февраля начальник областного Комитета по социальной защите Армен Мнацаканян.

«От всей души поздравляем вас с таким весомым пополнением в семье. Сертификаты позволят вам приобрести новое, благоустроенное жилье на территории Псковской области, а мы окажем вам в этом процессе всю необходимую помощь», — сказал Армен Мнацаканян и отметил, что с 2010 года, когда областной закон «О социальной поддержке многодетных семей» был дополнен выплатой при рождении тройни, 10 семей Псковской области уже воспользовались своим правом на улучшение жилищных условий.

В свою очередь родители поблагодарили руководство региона за нужную и своевременную помощь и поддержку.

В семье Андрея и Елены Зверевых трое мальчиков — Александр, Иван и Степан — родились 9 ноября. Семья из 5 человек проживает в однокомнатной квартире. «Сейчас маловато нам места: дети из люлек вырастают, а кровати в комнате уже не помещаются», — поделилась Елена и рассказала, что вместе с мужем они уже подобрали подходящую трехкомнатную квартиру, осталось только оформить необходимые документы.

Дмитрий и Кристина Кудряковы на момент рождения 31 декабря тройни уже воспитывали трех сыновей: 15-летнего Станислава, 8-летнего Георгия и 5-летнего Илью. После рождения дочерей Василисы, Елизаветы и Ксении мама с новорожденными временно переехала к свекрови. «Наш дом без удобств, девочек мы туда привезти не могли. Поэтому нам очень нужны эти деньги, чтобы приобрести подходящее жилье», — сказала Кристина.

Встреча продолжилась обсуждением механизма получения соцподдержки, выбора жилья, оформления документов и чаепитием.