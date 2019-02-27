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Культура / Выставка

Компания «AROMA Home & Spa Therapy»: Сюрпризы для маленьких посетителей ждут вас на ярмарке «ART-ель»

27 февраля 2019 года, 16:30

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей ярмарки.

- Для нас творческий процесс – это непрерывное действие, продолжающееся на протяжении года, - говорят мастера. - Идеи по созданию новых линеек продукции, формул и необычных ароматов постоянно в проработке. Очень хочется, чтобы как можно больше людей узнали о нашей продукции, созданной из натуральных компонентов с любовью и заботой о коже, даже детской.

Фото предоставлено компанией «AROMA Home & Spa Therapy».
Сейчас в мастерской работают над созданием продуктов по уходу за руками и ногами.

- Это будет нечто неожиданное, потому что упор делается на сухую и капризную кожу, которую особенно хочется «привести в порядок» весной, - пообещали в компании.

Фото предоставлено компанией «AROMA Home & Spa Therapy».
Для посетителей весенней ярмарки «ART-ель» мастера приготовили большой выбор ароматного мыла, шариков и соли для ванны, которые увлажняют и питают кожу, делая ее эластичной, нежной и шелковистой. Также «АРОМА СПА ТЕРАПИ» приготовила для юных посетителей ярмарки-выставки маленькие сюрпризы.

Фото предоставлено компанией «AROMA Home & Spa Therapy».

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.

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Обо всех мастерах ярмарки «ART-ель» читайте в специальном разделе на нашем сайте.

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