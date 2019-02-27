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Происшествия

Спасатель-водолаз в центре Пскова вытащил из реки тонущего мужчину

27 февраля 2019 года, 15:10

Спасатели оказали помощь мужчине на реке Великая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Инцидент произошел 27 февраля. Сообщение о том, что на льду реки Великой лежит человек поступило на пульт диспетчера Центра обработки вызовов «Системы – 112» в половину 9 утра. На место вызова тут же выехали спасатели. Прибыв на место, они обнаружили под Ольгинским мостом мужчину, который лежал на льду возле промоины.

Позже выяснилось, что мужчина средних лет упал с парапета набережной на лед реки и, проломив его, оказался в воде. Он смог выбраться на лед, но из-за сильного переохлаждения и от страха снова провалиться не мог двигаться дальше.

Спасатель-водолаз спустился к пострадавшему и обвязал его веревкой, после чего мужчину вытащили на набережную и передали работникам «скорой помощи».

- Благодаря своевременно оказанной помощи человек был спасен, однако неизвестно, как в давнейшем пребывание в холодной воде и на льду скажется на его здоровье, - добавили в пресс-службе ведомства.

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