Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Сообщить о драгдилерах или наркопритонах псковичи могут по «телефону доверия»

27 февраля 2019 года, 13:01

С 11 по 22 марта на территории Псковской области пройдет Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!».

Полиция призывает жителей области проявить бдительность и принять активное участие в предотвращении незаконного оборота наркотиков.

- Если вы готовы оказать содействие органам внутренних дел в выявлении и пресечении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков - обращайтесь в УМВД России по Псковской области или территориальные органы МВД России на районном уровне, - сообщает пресс-службе ведомства. - Ни одно ваше обращение не останется без внимания. При этом конфиденциальность гарантируется!

Полицейские напоминают о круглосуточной работе «телефона доверия», который входит в систему «горячей линии МВД России».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Сергей Грахов: Несоответствия в квитанциях ООО «Экопром» будут устранены
Две псковские семьи с тройнями получили сертификаты на покупку жилья
Вера Емельянова: Мы очень рассчитываем на программы «Земский доктор» и «Земский учитель»
Компания «AROMA Home & Spa Therapy»: Сюрпризы для маленьких посетителей ждут вас на ярмарке «ART-ель»
Спасатель-водолаз в центре Пскова вытащил из реки тонущего мужчину
Мечта об «Артеке» стимулирует псковских школьников на победу в конкурсе «Живая классика»
Объём выданных в Псковской области в 2018 году кредитов вырос почти в полтора раза
Более 1000 вакансий откроет в этом году Великолукский агропромышленный холдинг
Икона «Встреча праведных Иоакима и Анны у Золотых ворот» вернулась в Псков

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия
12 февраля 11:25

Самовар Куинджи

Два украли, один нашли — старинные самовары на дровяной тяге стали объектами расследований

Происшествия / ЧП
29 ноября 09:49

Две трагедии

Трое детей серьезно пострадали в ДТП, а через сутки еще четверо сгорели на пожаре вместе с мамой и бабушкой

Происшествия / ЧП
28 ноября 15:00

«Мама сказала, что дома никого»

На Лепешах выгорел дом на две семьи из-за упавшего поддона газового котла, погиб человек (ВИДЕО, ИНФОГРАФИКА)