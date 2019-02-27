Сообщить о драгдилерах или наркопритонах псковичи могут по «телефону доверия»

С 11 по 22 марта на территории Псковской области пройдет Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!».

Полиция призывает жителей области проявить бдительность и принять активное участие в предотвращении незаконного оборота наркотиков.

- Если вы готовы оказать содействие органам внутренних дел в выявлении и пресечении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков - обращайтесь в УМВД России по Псковской области или территориальные органы МВД России на районном уровне, - сообщает пресс-службе ведомства. - Ни одно ваше обращение не останется без внимания. При этом конфиденциальность гарантируется!

Полицейские напоминают о круглосуточной работе «телефона доверия», который входит в систему «горячей линии МВД России».