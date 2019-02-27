Мечта об «Артеке» стимулирует псковских школьников на победу в конкурсе «Живая классика»

Участники международного конкурса юных чтецов «Живая классика» соревнуются за звание лучшего чтеца школы. Классные этапы, на которых можно было поменять выбранный отрывок или прочесть с листа – позади. Во время школьных этапов каждый участник оставляет подготовительную работу и начинает борьбу за победу.