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Общество

Мечта об «Артеке» стимулирует псковских школьников на победу в конкурсе «Живая классика»

27 февраля 2019 года, 12:15

Участники международного конкурса юных чтецов «Живая классика» соревнуются за звание лучшего чтеца школы. Классные этапы, на которых можно было поменять выбранный отрывок или прочесть с листа – позади. Во время школьных этапов каждый участник оставляет подготовительную работу и начинает борьбу за победу.

Фото предоставлено организаторами конкурса.
Выход на школьный этап помогает юному чтецу найти нового зрителя, посмотреть на других, может, более опытных участников и получить оценку своей работе со стороны. Именно в это время участники понимают, в чем их сильные стороны: хорошая дикция, сдержанная эмоциональность, правильно найденная интонация или что-то другое. Это те инструменты, которые помогают чтецу выполнить главную задачу – донести до слушателя свое понимание и свою симпатию к тексту.

Фото предоставлено организаторами конкурса.
«Путь в «Живую классику» начался для меня с небольшого школьного конкурса, — рассказывает Ольга Шилина, победитель регионального финала в Псковской области, — это был первый раз, когда я читала стихи или прозу перед зрителем. После этого наша классная руководительница и учитель русского языка и литературы Синельникова Ольга Сергеевна предложила мне принять участие в конкурсе «Живая классика». К прошлогоднему школьному этапу я выбрала отрывок из произведения Елены Пономаренко «Леночка». Я готовилась целый месяц, было страшно, потому что текст казался очень большим. Но на школьном этапе я заняла первое место и прошла дальше, попала в «Артек». В этом году я также буду принимать участие в конкурсе и надеюсь стать победителем Всероссийского финала».

Победители школьного этапа продолжат соревнования на муниципальном уровне, а те, кто покажет лучший результат на муниципальных этапах примут участие в региональном финале. Региональный финал – это и соревнования за звание лучшего чтеца области и возможность получить путевку в МДЦ «Артек», где проходят Всероссийские отборочные этапы «Живой классики».

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