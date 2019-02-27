Объём выданных в Псковской области в 2018 году кредитов вырос почти в полтора раза

В 2018 году в Псковской области наблюдалось усиление кредитной активности. По данным Банка России, совокупный объем выданных банками кредитов составил 79,0 млрд рублей, что на 37,0% больше, чем за 2017 год. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отделения Центробанка по Псковской области.

Объем полученных жителями области ссуд в 2018 году составил 41,7 млрд рублей, что на 21,5% больше, чем в 2017 году. Объем ипотечных жилищных кредитов увеличился в 1,5 раза % - до 8,8 млрд рублей.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям области было выдано кредитов на сумму 37,3 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем за 2017 год. Из них на субъекты малого и среднего предпринимательства приходилось 27,5%.

В общем объеме кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Псковской области, 44,5% составляли займы предприятий обрабатывающих производств. Их объем увеличился за год в 2 раза. В числе наиболее активно привлекавших кредитные средства в области были организации сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (рост в 3,5 раза до 7,1 млрд рублей), компании оптовой и розничной торговли (в 1,3 раза, до 2,3 млрд рублей).

Совокупная задолженность по предоставленным кредитам возросла по сравнению с началом 2018 года на 19,1% (до 81,6 млрд рублей на 01.01.2019), в том числе задолженность физических лиц увеличилась на 20,9% (до 49,6 млрд рублей), реального сектора экономики - на 16,3% (до 32,0 млрд рублей).

Объем просроченной задолженности по кредитам за год снизился на 12% и, по данным на 1 января 2019 года, составил 6,4 млрд рублей. При этом доля просроченной задолженности в портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сократилась до 11,9%, а в портфеле физических лиц - до 5,1%.

«В прошедшем году произошел существенный рост кредитования юридических и физических лиц. Увеличение объемов сопровождалось заметным снижением просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам и реальному сектору экономики региона», - отметил управляющий Отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Сергей Савин.