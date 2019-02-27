Более 1000 вакансий откроет в этом году Великолукский агропромышленный холдинг

Великолукский агропромышленный холдинг планирует до конца года создать более тысячи вакансий, сообщает пресс-служба холдинга. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе холдинга.

За 2017 и 2018 годы агрохолдинг трудоустроил 3 166 человек, оба года подряд становясь крупнейшим работодателем Северо-Западного федерального округа.

На базе предприятий организован учебный центр, в котором разработаны различные программы обучения, включающие семинары и практические занятия, добавили представители агрохолдинга. В холдинг входят Великолукский мясокомбинат, Великолукский свинокомплекс, ВСГЦ и Великолукский комбикормовый завод.