Икона «Встреча праведных Иоакима и Анны у Золотых ворот» вернулась в Псков

Икона XVI века «Встреча праведных Иоакима и Анны у Золотых ворот» вернулась в Псков с выставки одного шедевра в Музее русской иконы (Москва), где была единственным экспонатом. Выставка проходила с 21 сентября 2018 года по 20 февраля 2019 года, сообщили «Псковской правде» в областном комитете по культуре.

Выставка в Музее русской иконы – первая широкая демонстрация выдающегося памятника, до этого ни разу не выставлявшегося за пределами Псковского музея.

В Псковский музей икона поступила после революции, во время Великой Отечественной войны была вывезена из Псковской области сначала в Ригу, затем в замок Кольмберг в Баварии, а после в Мюнхен. После войны драгоценная икона была отправлена в Новгород в составе эшелона, и лишь в 1955 году была возвращена в Псков.

С 1991 года объект находился на реставрации, которую проводили сотрудники музея Наталья Михайловна Ткачева и Михаил Иванович Владыкин. Икона «Встреча праведных Иоакима и Анны у Золотых ворот» написана во второй четверти XVI века в период активных художественных контактов Москвы и Пскова в годы правления Ивана Грозного. На протяжении четырех столетий образ неоднократно подвергался грубым ремонтам и поновлениям, так что к началу XX века истинную живопись XVI столетия скрывали многочисленные записи и слой потемневшей олифы.

Публике вновь открытая икона была впервые представлена в 2016 году. С этого времени она находилась в экспозиции Псковского музея-заповедника.

Икона «Встреча праведных Иоакима и Анны у Золотых ворот» займет свое место в новой экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова», которая откроется для посетителей в марте 2019 года.