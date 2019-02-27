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Общество

Бутылку с посланием из 1985 года обнаружили в Поганкиных палатах

27 февраля 2019 года, 09:56

В Поганкиных палатах при проведении ремонтно-реставрационных работ обнаружили послание потомкам, которое было запечатано в бутылке. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

При открывании из бутылки выпал сложенный в несколько раз листок пожелтевшей бумаги. Когда его развернули, то оказалось, что это послание потомкам, написанное 33 года назад.

Фото предоставлено пресс-службой Псковского музея-заповедника.
Необычное письмо написал от имени реставраторов Архитектурно-реставрационной мастерской № 4 ЛФИ «Спецпроектореставрация» в декабре 1985 года Артем Конов. В 1980-е годы именно эта организация проводила исследования и архитектурные обмеры здания Поганкиных палат. «Решение о письме «в бутылке» пришло к нам спонтанно, - пишет Артем Конов. - Облазив все уголки, исследователям так и не удалось напасть на след какого-либо клада».

Авторы послания поздравили своих потомков с наступающим Новым годом и пожелали будущим исследователям успехов.

Напомним, что Поганкины палаты закрылись на реставрацию в ноябре 2018 года. Ремонтно-реставрационные работы проводит ОАО «Ренессанс - Реставрация» (Санкт-Петербург), которое специализируется на реставрации памятников истории и культуры.

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