Бутылку с посланием из 1985 года обнаружили в Поганкиных палатах

В Поганкиных палатах при проведении ремонтно-реставрационных работ обнаружили послание потомкам, которое было запечатано в бутылке. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

При открывании из бутылки выпал сложенный в несколько раз листок пожелтевшей бумаги. Когда его развернули, то оказалось, что это послание потомкам, написанное 33 года назад.