Псковичам рассказали, из чего будет состоять праздничная программа «Масленичного разгуляя»

3 марта в 15.00 на территории Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова (ул. Воеводы Шуйского, 2) состоится областной фольклорный фестиваль «Масленичный разгуляй». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Воскресенье, предшествующее Масленице, называют «Заговенным воскресеньем». В этот день начинается празднование Масленицы и эта традиция сохранилась во многих псковских деревнях. Фестивальная программа состоит из тематического концертного представления, конкурсов на лучшее масленичное угощение по рецептам, записанным в Псковской области, конкурса гармонистов и частушечников «Скобарь потешный» и на лучшее исполнение масленичной песни «И дорогая наша Масленица».

На концерте выступят лучшие коллективы из 5 районов Псковской области и города Пскова. Каждый из них продемонстрирует свою программу, основанную на аутентичной местной традиции, бытовавшей на Псковщине.

Календарь праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию Масленицы, подготовленный Центром народного творчества:

- с 26 февраля открыта выставка «Масленичный сувенир» (Дом ремесел, Некрасова,8);

- 3 марта в 15.00 - областной фольклорный фестиваль «Масленичный разгуляй» (Псковский областной колледж искусств, ул. Воеводы Шуйского, 2);

- 7 марта в 18.00 - Молодежная масленичная вечерка (Псковский областной центр народного творчества Некрасова, 10).