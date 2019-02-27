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Общество

Приём заявок на участие в региональном чемпионате «Абилимпикс» начинается с 1 марта

27 февраля 2019 года, 09:48

В Псковской области с 1 марта стартует прием заявок на участие в четвертом Псковском Чемпионате конкурсов профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который будет проводиться с 12 по 13 сентября этого года. Об этом «псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Принять участие в конкурсе «Абилимпикс» могут все люди с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья: школьники и студенты, достигшие возраста 14 лет и старше, специалисты от 18 лет до 65 лет.

В этом году соревнования будут проходить в следующих компетенциях. Для школьников: «Бисероплетение», «Гончарное дело», «Художественное вышивание», «Флористика», «Вязание крючком», «Изобразительное искусство», «Макетирование (деревянное зодчество)».

Для студентов: «Поварское дело», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Ландшафтный дизайн», «Медицинский и социальный уход», «Столярное дело», «Портной», «Ремонт обуви».

Для специалистов: «Художественное вышивание», «Ландшафтный дизайн», «Столярное дело», «Массажист».

Прием заявок будет производиться до 30 апреля 2019 года. В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество, место работы (учебы) или отсутствие работы (учебы), год рождения, наименование компетенции, контакты (адрес проживания, телефон). Заявку подавать по электронной почте: va.michay@yandex.ru или org1040@pskovedu.ru

Для победителей и призеров Псковский Чемпионат открывает двери к участию в отборочных чемпионатах и Национальном Чемпионате в Москве.

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