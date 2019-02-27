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Общество

Следователи Псковской области просят сообщать о фактах коррупции по телефону

27 февраля 2019 года, 09:46

В следственном управлении по Псковской области создана специальная «горячая линия» по защите прав предпринимателей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Каждый гражданин, позвонив по номеру 8(960)2297109 имеет возможность сообщить известные ему сведения о неправомерных действиях в отношении представителей бизнес-сообщества.

Прием обращений на «горячую линию» осуществляет дежурный по следственному управлению в круглосуточном режиме.

Кроме того, в следственном управлении действует «телефон доверия». По номеру 290-619 можно сообщить о неправомерных действиях сотрудников управления либо о коррупционных проявлениях.

Данные сведения передаются дежурным оператором напрямую руководителю следственного управления, который лично контролирует их проверку.

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