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Культура / Религия

Патриарх Кирилл вручил митрополиту Тихону (Шевкунову) орден преподобного Сергия Радонежского III степени

27 февраля 2019 года, 09:38

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил Митрополита Псковского и Порховского Тихона ордена преподобного Сергия Радонежского III степени. Информация об этом появилось на официальной страничке Псково-Печорского монастыря. К моменту публикации новости пост собрал почти 1000 лайков и десятки поздравительных комментариев.

Фото со странички Псково-Печорского монастыря в Инстаграм.
Высокими награда также были удостоены члены Священного Синода Русской Православной Церкви, члены Высшего Церковного Совета, руководители и сотрудники подразделений Московской Патриархии, сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

По окончании церемонии награждения Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся:

«То, что я несу личную ответственность пред Богом, Церковью и историей, - за все это сегодня возношу особую благодарность Господу и отчетливо понимаю, что собственными силами невозможно было бы освоить даже сотую долю всего того, что было сделано. Вместе с Патриархом трудилась вся Церковь - наш епископат, духовенство, монашествующие, верующий народ. Особую роль играли активные миряне - те, кто помогает в организации приходской жизни, трудится на многих важных и ответственных постах, в том числе в Московской Патриархии. Общее соборное делание - это не просто какие-то красивые слова, это факт. Соборное делание и явилось залогом успеха (если можно говорить о том, что минувшие годы стали успехом), в формировании которого принимала участие вся Церковь и особенно те, кто сегодня присутствует в этом зале.

Я хотел бы от всего сердца поблагодарить вас за ваши труды, за вашу верность Патриарху, за вашу готовность разделять вместе с Патриархом ежедневные трудности, за ваш творческий подход к решению многих сложных задач, с которыми Церковь сталкивалась в течение этих десяти лет. Еще раз сердечно вас благодарю. И молитва моя о том, чтобы Господь хранил всех вас в добром здравии, даровал сил, крепости, долголетия, чтобы мы могли и дальше соборно нести ту ответственность, которую Господь на всех нас возложил. Многая всем и благая лета!»

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