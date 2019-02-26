Псковские спасатели: На многих участках рек и озер региона наблюдаются промоины

На территории Псковской области сохраняется неустойчивая погода с плюсовыми значениями температуры окружающей среды и осадками в виде дождя и мокрого снега. А это значит, что лед на водоемах начинает постепенно таять, ведь если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Сейчас выход на лед разрешен, однако уже сейчас на многих участках рек и озер наблюдаются промоины, трещины и участки открытой воды. Но никакие неблагоприятные погодные явления не смогут остановить заядлых рыбаков, которые в любую погоду, при ветре, колючем снеге или промозглом зимнем дожде, всегда стремятся попасть на свое излюбленное рыбное место, чтобы хорошо провести время и порадовать себя и своих близких самым большим уловом. Но в такой азартной «погоне за добычей» рыбаки иногда забывают о собственной безопасности, а также о том, что дома их ждут близкие, для которых их жизнь дороже улова!

Спасатели обращают внимание всех любителей подледного лова, что несмотря на достаточную толщину льда, при нахождении на акватории водоемов следует соблюдать правила безопасности и не приближаться к промоинам. Напоминаем, что выезд на лед водоемов Псковской области на транспортных средствах запрещен!