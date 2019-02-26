Семейный спортивный фестиваль пройдёт в Пскове в ближайшую субботу

Спортивный праздник в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы» пройдет в Псковской инженерно-лингвистической гимназии в 2 марта. Начнется праздник в 12.00, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Спортивное мероприятие нацелено на привлечение к занятиям физической культурой и спортом и выполнение нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» всеми членами семьи. Участники спортивного фестиваля смогут попробовать себя в нескольких видах испытаний комплекса ГТО — прыжках в длину с места, отжимании от пола, отжимании гири весом 16 кг, поднимании туловища из положения лежа на спине и других.

В программу праздника входят также различные эстафеты, в которых участвуют лучшие спортивные семьи из 8 образовательных учреждений Пскова. Предусмотрено и состязание, участие в котором примут только отцы семейств.