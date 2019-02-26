Полицейские развесили на ручках автомобилей листовки для псковских водителей

В целях снижения количества ДТП, а также предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма дорожные полицейские провели акцию «Безопасный двор». В ее рамках участникам дорожного движения напомнили о необходимости соблюдения скоростного режима во дворах, сообщили «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Для того, чтобы привлечь внимание водителей к проблемам детской дорожной безопасности на дворовой территории, на дверных ручках припаркованных автомобилей были размещены специальные информационные таблички - дорхенгеры. Они содержали информацию по профилактике дорожно-транспортных происшествий, а также обращения к взрослым с призывом обеспечивать постоянный контроль за поведением дошкольников и детей младшего возраста во время прогулок.

Сотрудники ОГИБДД уверены, что такие мероприятия будут способствовать формированию взаимоуважительного отношения водителей и пешеходов не только на дорогах, но и во дворах.