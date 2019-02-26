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Культура

Розыгрыш мешка муки и шумные хороводы: Программа Масленицы в Изборском музее-заповеднике

26 февраля 2019 года, 15:49

Стала известна программа Масленицы, которая запланирована 9 марта в государственном музее-заповеднике «Изборск».

13.00-15.00,«Нескучный садик» - «Хороша Масленица в Изборске!» - праздничная концертная программа с участием народного коллектива ансамбля «Сказ» им. Виталия Румянцева, ансамбля русской народной песни «Очелье», песни гостей из Сетомаа. Розыгрыш главного приза праздника – мешка муки!

Дом купца Шведова, музейный квартал, «Масленица весне помогает, зиму провожает!» - играем и водим хороводы со студентами Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

Дом купца Белянина, «Масленая везуха» - призы для посетителей музейных экспозиций.

Музейный квартал, «Счастливый блин» - конкурс для любителей изборских блинов.

Музейное кафе «Блинная», «Где блины – тут и мы!» - праздничная площадка с самыми вкусными блинами.

Дом купца Шведова, «Королевские угощения народа сето», «Seto Rahva kuningriigi söögi».

13.00, Музейный квартал, «Масленица-Объедуха!» - масленичное меню от новгородского кафе «Варенье». Сжигание чучела Масленицы начнется в 15.00.

Телефон:  8(81148) 96-602.

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