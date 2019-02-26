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Общество

Мошенница представилась сотрудницей банка и украла у великолучанина почти 7 тысяч рублей

26 февраля 2019 года, 12:10

Великолучанин, поддавшись на уловки неизвестной гражданки, лишился денег. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, 39-жителю Великих Лук 25 февраля на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудницей банка. Она заявила, что с его банковской карты злоумышленники пытаются, якобы, снять деньги. И чтобы предотвратить это противоправное деяние необходимо уточнить реквизиты карты. Горожанин сообщил требуемые данные. А через некоторое время с его карты было списано около 7 тысяч рублей.

Потерпевший обратился за содействием в ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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